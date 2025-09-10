Inscription
#Essais

Paris, capitale de l'amour

Lola Gonzalez-Quijano

A la fin du XIXe siècle, Paris ne faillit pas à sa réputation de "Babylone moderne" . Si Parisiens, provinciaux et étrangers aiment tant flâner le long des boulevards, s'attarder à la terrasse des cafés, s'encanailler dans les bals et les cabarets, c'est qu'ils y sont en galante compagnie : dans le cabinet particulier d'un restaurant ou la luxueuse loge d'un théâtre, dans un hôtel garni ou dans une maison de rendez-vous, la nuit comme le jour, filles publiques anonymes, lorettes scandaleuses et célèbres courtisanes se vendent au plus offrant, sous l'oeil attentif des agents des moeurs. Autant de lieux de prostitution, d'espaces de racolage et de rendez-vous galants qui façonnèrent la géographie de la ville et contribuèrent, pour longtemps, à consacrer Paris capitale de l'amour et des plaisirs. Lola Gonzalez-Quijano est historienne, spécialiste des questions de genre, de sexualité et de santé.

Par Lola Gonzalez-Quijano
Chez Nouveau monde Editions

|

Auteur

Lola Gonzalez-Quijano

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Histoire des mentalités

Paris, capitale de l'amour

Lola Gonzalez-Quijano

Paru le 01/10/2025

320 pages

Nouveau monde Editions

10,90 €

9782380947397
