#Essais

Mon super cahier effaçable des grandes lettres

Larousse, Catherine Gauduel, Alain Boyer, Les PAOistes

Ce cahier, très progressif, spécialement conçu pour les enfants de Petite et Moyenne Sections, leur permettra de s'exercer d'abord à tracer les lettres les plus simples avant de passer aux plus complexes. L'enfant commencera par des pages d'entraînement au graphisme avec des illustrations à compléter pour se perfectionner. Ce cahier proposera ensuite des modèles fléchés pour suivre les tracés et pouvoir s'exercer à l'écriture, en se concentrant sur les tracés d'une lettre par page. Ce cahier est effaçable : l'enfant peut recommencer autant de fois qu'il le veut. Il est aussi dans un grand format, adapté aux gestes des jeunes enfants, et très confortable pour s'exercer aux tracés. De nombreux conseils sont donnés en début d'ouvrage pour bien choisir et tenir son crayon. En plus : un joli "abécédaire".

Chez Larousse

Auteur

Larousse, Catherine Gauduel, Alain Boyer, Les PAOistes

Editeur

Larousse

Genre

Graphisme

Mon super cahier effaçable des grandes lettres

Larousse, Catherine Gauduel

Paru le 27/08/2025

48 pages

Larousse

6,99 €

9782036084919
© Notice établie par ORB
plus d'informations

