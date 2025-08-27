Mon super cahier effaçable des grandes lettres

Ce cahier, très progressif, spécialement conçu pour les enfants de Petite et Moyenne Sections, leur permettra de s'exercer d'abord à tracer les lettres les plus simples avant de passer aux plus complexes. L'enfant commencera par des pages d'entraînement au graphisme avec des illustrations à compléter pour se perfectionner. Ce cahier proposera ensuite des modèles fléchés pour suivre les tracés et pouvoir s'exercer à l'écriture, en se concentrant sur les tracés d'une lettre par page. Ce cahier est effaçable : l'enfant peut recommencer autant de fois qu'il le veut. Il est aussi dans un grand format, adapté aux gestes des jeunes enfants, et très confortable pour s'exercer aux tracés. De nombreux conseils sont donnés en début d'ouvrage pour bien choisir et tenir son crayon. En plus : un joli "abécédaire".