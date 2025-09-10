Inscription
#Roman francophone

My lovely teacher

Ellie Ach

Un élève. Une professeure. L'interdit est là, plus puissant que jamais... Prêt à être bravé... Elisabeth Rove, fraîchement diplômée, débarque dans le nord de la France pour exercer son métier de professeur de sport. Elle fuit une famille envahissante et manipulatrice, qui a fait d'elle une femme renfermée et brisée. La veille de la rentrée, au coin d'une ruelle, elle croise un séduisant jeune homme, seul et blessé. Elle lui propose son aide qu'il refuse avant de disparaître. Un premier regard et le désir naît... Le lendemain, elle se retrouve face à lui, dans sa propre classe. Archibald Meyer est beau, sportif, et il est surtout le fils du maire de la ville. Liz va vite comprendre que ce garçon, bien que très fort, cache de nombreuses fêlures. Un second regard et tout bascule... L'attirance est là. Chaude, puissante, envoûtante, électrique. Malgré ces sentiments interdits qui l'assaillent, Liz va tout faire pour aider Archi, quitte à se brûler les ailes en plein vol et risquer de tout perdre. Même le plus beau et le plus interdit des amours.

Par Ellie Ach
Chez Butterfly éditions

|

Auteur

Ellie Ach

Editeur

Butterfly éditions

Genre

Romance sexy

My lovely teacher

Ellie Ach

Paru le 10/09/2025

410 pages

Butterfly éditions

23,00 €

9782376529965
