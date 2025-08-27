Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

50 activités bienveillantes pour améliorer son geste scripteur

Delphine Urvoy, Alain Boyer, Lucie Nouhant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
50 activités conçues par Delphine Urvoy, graphopédagogue et professeure des écoles. Indispensable pour réussir à l'école primaire ! - Des jeux et des activités créatives pour aider votre enfant à progresser. - Du matériel réutilisable à découper en fin d'ouvrage : des cartes parcours, des mandalas... L'écriture peut être synonyme de plaisir, d'imagination et de découverte, mais elle peut aussi représenter une source de fatigue ou de stress pour certains enfants. Apprendre à bien écrire ne se résume pas à tracer des lettres : c'est un apprentissage qui mobilise le corps, le regard, la mémoire, la pensée... et qui mérite d'être accompagné pas à pas. Ce cahier propose ainsi un parcours progressif avec des activités simples et accessibles pour guider l'enfant dans l'apprentissage de l'écriture manuscrite, en tenant compte de son âge, de ses besoins et de ses capacités. Il explore plusieurs compétences : la motricité globale et fine, la posture, la coordination, la perception visuelle, l'attention, sans jamais oublier l'essentiel : écrire, c'est aussi penser et comprendre ce que l'on écrit. Delphine Urvoy, graphopédagogue et professeure des écoles, est spécialisée dans l'accompagnement des enfants présentant des troubles de l'écriture. Elle propose ici des activités ludiques et concrètes, à faire à la maison ou en classe, pour permettre à chaque enfant de se familiariser avec le plaisir d'écrire. Retrouvez dans ce cahier : - Des activités pour développer la motricité globale et la motricité fine ; - Des exercices pour adopter une posture adaptée et améliorer la fluidité et la vitesse d'écriture ; - Des conseils pour accompagner votre enfant au quotidien.

Par Delphine Urvoy, Alain Boyer, Lucie Nouhant
Chez Larousse

|

Auteur

Delphine Urvoy, Alain Boyer, Lucie Nouhant

Editeur

Larousse

Genre

Graphisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 50 activités bienveillantes pour améliorer son geste scripteur par Delphine Urvoy, Alain Boyer, Lucie Nouhant

Commenter ce livre

 

50 activités bienveillantes pour améliorer son geste scripteur

Delphine Urvoy

Paru le 27/08/2025

96 pages

Larousse

9,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036075368
9782036075368
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.