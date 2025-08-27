50 activités bienveillantes pour améliorer son geste scripteur

50 activités conçues par Delphine Urvoy, graphopédagogue et professeure des écoles. Indispensable pour réussir à l'école primaire ! - Des jeux et des activités créatives pour aider votre enfant à progresser. - Du matériel réutilisable à découper en fin d'ouvrage : des cartes parcours, des mandalas... L'écriture peut être synonyme de plaisir, d'imagination et de découverte, mais elle peut aussi représenter une source de fatigue ou de stress pour certains enfants. Apprendre à bien écrire ne se résume pas à tracer des lettres : c'est un apprentissage qui mobilise le corps, le regard, la mémoire, la pensée... et qui mérite d'être accompagné pas à pas. Ce cahier propose ainsi un parcours progressif avec des activités simples et accessibles pour guider l'enfant dans l'apprentissage de l'écriture manuscrite, en tenant compte de son âge, de ses besoins et de ses capacités. Il explore plusieurs compétences : la motricité globale et fine, la posture, la coordination, la perception visuelle, l'attention, sans jamais oublier l'essentiel : écrire, c'est aussi penser et comprendre ce que l'on écrit. Delphine Urvoy, graphopédagogue et professeure des écoles, est spécialisée dans l'accompagnement des enfants présentant des troubles de l'écriture. Elle propose ici des activités ludiques et concrètes, à faire à la maison ou en classe, pour permettre à chaque enfant de se familiariser avec le plaisir d'écrire. Retrouvez dans ce cahier : - Des activités pour développer la motricité globale et la motricité fine ; - Des exercices pour adopter une posture adaptée et améliorer la fluidité et la vitesse d'écriture ; - Des conseils pour accompagner votre enfant au quotidien.