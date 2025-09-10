La Bible de l'escalade

Ce livre décrit les blessures d'escalade les plus courantes rencontrées par l'auteur dans sa pratique de kinésithérapeute. Il examine comment elles peuvent être prévenues et rééduquées, en s'intéressant aussi à ce qui peut les causer et en explorant la science de la douleur. Appuyé sur de solides bases scientifiques, illustré avec des photos d'exercices et d'action, mais aussi de l'anatomie, et énoncé avec clarté et pédagogie, il est dédié aux grimpeurs comme aux professionnels de santé et constitue un complément indispensable à tout entraînement sérieux.