La Bible de l'escalade

Stian Christophersen, James Walker

Ce livre décrit les blessures d'escalade les plus courantes rencontrées par l'auteur dans sa pratique de kinésithérapeute. Il examine comment elles peuvent être prévenues et rééduquées, en s'intéressant aussi à ce qui peut les causer et en explorant la science de la douleur. Appuyé sur de solides bases scientifiques, illustré avec des photos d'exercices et d'action, mais aussi de l'anatomie, et énoncé avec clarté et pédagogie, il est dédié aux grimpeurs comme aux professionnels de santé et constitue un complément indispensable à tout entraînement sérieux.

Stian Christophersen, James Walker
Chez Editions du Mont-Blanc

Auteur

Stian Christophersen, James Walker

Editeur

Editions du Mont-Blanc

Genre

Alpinisme, escalade

La Bible de l'escalade

Stian Christophersen

Paru le 10/09/2025

160 pages

Editions du Mont-Blanc

28,90 €

9782365452007
