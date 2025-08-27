Inscription
50 activités bienveillantes pour progresser en maths

Delphine Urvoy

ActuaLitté
Les mathématiques peuvent parfois sembler abstraites, pourtant elles sont présentes partout dans notre quotidien : pour réaliser des recettes de cuisine, rendre la monnaie, organiser un calendrier... Cet ouvrage propose des activités simples et ludiques pour travailler des notions fondamentales telles que les opérations, les fractions, le dénombrement, le calcul mental ou encore les unités de mesure grâce à des situations du quotidien et à des jeux familiers pour les enfants. Une balade en forêt, des courses au marché ou la confection de gaufres deviendront autant d'occasions de s'initier aux maths en s'amusant !

Par Delphine Urvoy
Chez Larousse

|

Auteur

Delphine Urvoy

Editeur

Larousse

Genre

maths

50 activités bienveillantes pour progresser en maths

Delphine Urvoy

Paru le 27/08/2025

96 pages

Larousse

9,99 €

ActuaLitté
9782036075351
© Notice établie par ORB
