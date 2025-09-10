Wash Day Beautés crépues

Kim, Nisha, Davene et Cookie sont quatre amies inséparables. Elles vivent dans le Bronx et partagent tout. Les hauts... comme les bas. Ces histoires sont leur journal intime. Qu'il s'agisse de prendre soin de soi, de raconter sa vie chez le coiffeur ou d'apaiser les tensions familiales, chaque histoire est reliée à leurs cheveux. Comme un moyen de tisser des liens avec le monde qui nous entoure. Leurs routines capillaires sont une fenêtre sur leurs personnalités et sur la façon dont elles prennent soin d'elles et des unes des autres.