La philosophie, c'est pour vous aussi !

Comprendre la philosophie de Rousseau grâce à Netflix, le stoïcisme grâce à la crise Covid, ou le concept freudien de sublimation grâce à Rocco Siffredi... Ca vous paraît impossible ? Détrompez-vous ! Ce livre repose sur une conviction, à savoir que la plupart des gens s'intéressent à la philosophie mais ont l'impression que la philosophie n'est pas faite pour eux. En mêlant récits fictifs, faits d'actualité et culture populaire, Charles Robin rend accessibles les idées des plus grands penseurs, de l'Antiquité à nos jours. Loin du langage intimidant des universitaires, mais avec rigueur et précision, ce livre se donne un objectif clair : vous réconcilier enfin avec la philosophie ! Ancien professeur particulier, Charles Robin est vulgarisateur de philosophie. Il anime la chaîne YouTube et le podcast "Le Précepteur" , suivis par plus d'un million d'abonnés.