Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

La philosophie, c'est pour vous aussi !

Charles Robin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comprendre la philosophie de Rousseau grâce à Netflix, le stoïcisme grâce à la crise Covid, ou le concept freudien de sublimation grâce à Rocco Siffredi... Ca vous paraît impossible ? Détrompez-vous ! Ce livre repose sur une conviction, à savoir que la plupart des gens s'intéressent à la philosophie mais ont l'impression que la philosophie n'est pas faite pour eux. En mêlant récits fictifs, faits d'actualité et culture populaire, Charles Robin rend accessibles les idées des plus grands penseurs, de l'Antiquité à nos jours. Loin du langage intimidant des universitaires, mais avec rigueur et précision, ce livre se donne un objectif clair : vous réconcilier enfin avec la philosophie ! Ancien professeur particulier, Charles Robin est vulgarisateur de philosophie. Il anime la chaîne YouTube et le podcast "Le Précepteur" , suivis par plus d'un million d'abonnés.

Par Charles Robin
Chez Larousse

|

Auteur

Charles Robin

Editeur

Larousse

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La philosophie, c'est pour vous aussi ! par Charles Robin

Commenter ce livre

 

La philosophie, c'est pour vous aussi !

Charles Robin

Paru le 27/08/2025

240 pages

Larousse

19,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036070325
9782036070325
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.