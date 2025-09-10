Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

La mère vénère

Camille Besse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La maternité est un sport de combat Le quotidien d'une mère célib' est une course semée d'embûches. Aux côtés de La mère vénère, slalomez entre les rendez-vous, la gamine, les copines, les relous et les SUV. Du café du matin au bisou du soir, La mère vénère aborde les questions de la parentalité et de la féminité de manière crue et drôle : comment tout faire en même temps ? Comment parler d'écologie, d'égalité ou de solidarité sans tomber dans le moralisme ? Comment élever une fan de princesses quand on est féministe ? Comment faire face à la bêtise du monde sans péter les plombs ? L'autrice se moque de nos faiblesses et brocarde nos contradictions. Copine fantasmée et cathartique, la mère vénère parle fort et crie souvent, mais son regard furieux sur le monde est plein de tendresse. Le résultat ? Des scènes succulentes et vengeresses dans un album découpé en gag-strips à l'humour corrosif. Camille Besse (Si les hommes avaient leurs règles) affûte de nouveau ses crayons et rejoint le catalogue Glénat avec un sujet de Société qui fait couler beaucoup d'encre et de larmes de " joie " : la parentalité. Un regard aiguisé, un zeste d'ironie et beaucoup d'autodérision pour un résultat résolument moderne, drôle et provocateur, croqué par une caricaturiste de talent.

Par Camille Besse
Chez Glénat

|

Auteur

Camille Besse

Editeur

Glénat

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La mère vénère par Camille Besse

Commenter ce livre

 

La mère vénère

Camille Besse

Paru le 10/09/2025

80 pages

Glénat

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344066669
9782344066669
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.