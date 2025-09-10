La maternité est un sport de combat Le quotidien d'une mère célib' est une course semée d'embûches. Aux côtés de La mère vénère, slalomez entre les rendez-vous, la gamine, les copines, les relous et les SUV. Du café du matin au bisou du soir, La mère vénère aborde les questions de la parentalité et de la féminité de manière crue et drôle : comment tout faire en même temps ? Comment parler d'écologie, d'égalité ou de solidarité sans tomber dans le moralisme ? Comment élever une fan de princesses quand on est féministe ? Comment faire face à la bêtise du monde sans péter les plombs ? L'autrice se moque de nos faiblesses et brocarde nos contradictions. Copine fantasmée et cathartique, la mère vénère parle fort et crie souvent, mais son regard furieux sur le monde est plein de tendresse. Le résultat ? Des scènes succulentes et vengeresses dans un album découpé en gag-strips à l'humour corrosif. Camille Besse (Si les hommes avaient leurs règles) affûte de nouveau ses crayons et rejoint le catalogue Glénat avec un sujet de Société qui fait couler beaucoup d'encre et de larmes de " joie " : la parentalité. Un regard aiguisé, un zeste d'ironie et beaucoup d'autodérision pour un résultat résolument moderne, drôle et provocateur, croqué par une caricaturiste de talent.