Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Baptisée "Jardin de l'Atlantique" , cette île portugaise nous envoûte par sa végétation luxuriante, ses chemins de randonnées, ses spots de surf et ses piscines naturelles. Des fonds marins aux sommets volcaniques, le voyageur n'a plus qu'à se glisser dans ce superbe décor. Dans Le Routard Madère, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (sillonner les ruelles de Funchal, à la tombée de la nuit quand la ville s'illumine, découvrir le très discret Convento de Santa Clara, superbe couvent du XVe s qui abrite un jardin d'enfants... .), - des visites (vivez une épopée à 20 000 lieues sous les mers au superbe Museu da Baleia de Caniçal...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - Des cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Madère hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.