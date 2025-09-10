Quatre saisons dans les arbres

Du bouleau élancé au flamboyant arbre de Judée, cet album coloré met en lumière douze espèces d'arbres pendant les quatre saisons. Les courts poèmes de Valentina Levrini et les superbes illustrations d'Irène Penazzi dressent ensemble le portrait de ces personnages un peu particuliers, que le lecteur se fera une joie de démasquer. Un livre plein de charme qui accompagnera les enfants dans la découverte de la nature et des arbres qui les entourent.