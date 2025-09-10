Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Quatre saisons dans les arbres

Irene Penazzi, Valentina Levrini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Du bouleau élancé au flamboyant arbre de Judée, cet album coloré met en lumière douze espèces d'arbres pendant les quatre saisons. Les courts poèmes de Valentina Levrini et les superbes illustrations d'Irène Penazzi dressent ensemble le portrait de ces personnages un peu particuliers, que le lecteur se fera une joie de démasquer. Un livre plein de charme qui accompagnera les enfants dans la découverte de la nature et des arbres qui les entourent.

Par Irene Penazzi, Valentina Levrini
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Irene Penazzi, Valentina Levrini

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quatre saisons dans les arbres par Irene Penazzi, Valentina Levrini

Commenter ce livre

 

Quatre saisons dans les arbres

Irene Penazzi, Valentina Levrini

Paru le 10/09/2025

32 pages

Actes Sud Editions

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330208219
9782330208219
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.