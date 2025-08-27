Inscription
#Essais

A handbook of literary terms

Françoise Grellet

ActuaLitté
Introduction au vocabulaire littéraire anglais Cet ouvrage, entièrement rédigé en anglais, est conçu à la fois comme une introduction au vocabulaire littéraire critique et comme un dictionnaire. Pour chaque genre littéraire, il répertorie les mots - spécialisés ou plus généraux - qui relèvent de la terminologie traditionnelle et contemporaine en usage. Un chapitre sur le vocabulaire de l'essai et du commentaire ainsi qu'un index complètent l'ensemble. C'est un ouvrage très complet, abordant aussi bien le théâtre et ses conventions (idéal pour comprendre les genres dramatiques), la poésie et la métrique (pour comprendre les rimes et rythmes dans la poésie anglo-saxonne), la narration, le langage de la littérature (avec toutes les figures de style expliquées très clairement), etc. POINTS FORTS - nouvelle édition mise à jour ; - permet d'acquérir un vocabulaire très utile pour commenter et disserter ; - passage en noir + 1 pour faciliter la visibilité des informations essentielles ; - modernisation de la maquette. SOMMAIRE The art of poetry The art of drama The art of narrative The langage of literature In there own words Appendix PUBLIC - Etudiants en classes préparatoires littéraires - Etudiants en second cycle d'anglais.

Par Françoise Grellet
Chez Hachette

|

Auteur

Françoise Grellet

Editeur

Hachette

Genre

Autres

A handbook of literary terms

Françoise Grellet

Paru le 27/08/2025

240 pages

Hachette

25,90 €

ActuaLitté
