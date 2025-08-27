Carnet de coloriages

Ce carnet personnalisable est bien plus qu'un simple journal, c'est une invitation à célébrer votre passion pour le coloriage ! Créez votre profil de colorieuse ou de colorieur, faites la liste des livres que vous possédez et votre wish-list, faites le compte de votre matériel, tenez une liste précise des défis auxquels vous participez sur les réseaux sociaux, etc. Vous pourrez noter votre progression dans vos livres et les noter. Rédigé par Bruno Viale, de la chaîne Youtube Bruno Art Gallery, et illustré par Alba Real, ce compagnon est parfait pour enchérir et organiser vos aventures artistiques !