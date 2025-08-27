Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Beaux livres

Carnet de coloriages

Alba Real, Bruno Viale

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce carnet personnalisable est bien plus qu'un simple journal, c'est une invitation à célébrer votre passion pour le coloriage ! Créez votre profil de colorieuse ou de colorieur, faites la liste des livres que vous possédez et votre wish-list, faites le compte de votre matériel, tenez une liste précise des défis auxquels vous participez sur les réseaux sociaux, etc. Vous pourrez noter votre progression dans vos livres et les noter. Rédigé par Bruno Viale, de la chaîne Youtube Bruno Art Gallery, et illustré par Alba Real, ce compagnon est parfait pour enchérir et organiser vos aventures artistiques !

Par Alba Real, Bruno Viale
Chez Hachette

|

Auteur

Alba Real, Bruno Viale

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Carnet de coloriages par Alba Real, Bruno Viale

Commenter ce livre

 

Carnet de coloriages

Alba Real, Bruno Viale

Paru le 27/08/2025

136 pages

Hachette

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017093510
9782017093510
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.