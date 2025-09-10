Esther, 32 ans, a toujours voulu être cool. Pas belle, pas ultra-intelligente, juste cool. En quête du côté agréable de la vie, Esther joue la carte de la décontraction jusque dans ses contradictions : être cool, c'est cuisiner des plats healthy tout en craquant régulièrement pour trois burgers au Macdo, faire du sport à outrance et trop picoler et fumer en soirée, feindre le détachement mais taper une crise d'angoisse quand son dernier crush met plus de 10 minutes à répondre un texto. Récit personnel et générationnel, Journal d'une vraie meuf cool interroge l'essence du cool et explique comment le rester en toute circonstance, des bancs du collège aux open spaces, en passant par les soirées étudiantes, les fêtes de Noël en famille, les vacances entre amis, les grandes histoires d'amour, les relations toxiques ou les dates Tinder. Esther Sambol, alias @lavraiemeufcool, vit à Paris et s'est fait connaître sur Instagram en postant des mèmes hilarants. En attendant d'avoir un million d'abonnés sur les réseaux, et de partir vivre à Bali pour fuir le mauvais temps et le fisc français, elle est contrainte de gagner sa vie en maniant des chiffres et en produisant des tableaux Excel.