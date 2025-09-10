La meuf en paillettes

Un jour, à 34 ans, ma mère nous apprend, à mes frères et moi, que deux d'entre nous ont été conçus par don de sperme. C'est un vrai choc, car jamais je n'aurais imaginé ça. Ici, je raconte l'histoire de mes parents, comment ils en sont arrivés là, l'annonce de ce secret et les bouleversements qui en ont découlé... Avec ce récit, je souhaite parler de sujets qui sont encore des tabous : l'infertilité, le don de sperme, le fait de naître d'un géniteur inconnu... et produire le livre que j'aurais aimé avoir entre les mains quand j'ai moi-même vécu ce dévoilement. En plus d'être une meuf en paillettes, Laure Barrière est aussi graphiste et illustratrice. Du sketchnoting à la didactique visuelle, elle utilise le dessin pour illustrer des propos ou expliquer des trucs compliqués.