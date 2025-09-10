Au moment de la mort de mon père m'est revenu le texte La Place d'Annie Ernaux qui avait tant résonné en moi. Nos histoires, notre passé, nos trajectoires n'étaient pas les mêmes et pourtant un socle commun nous constituait. Une volonté farouche de s'extraire de sa condition sans jamais se couper de ses racines ni se renier. R. B. De l'annonce de la mort de Kaddour, le 15 août 2020, à sa mise en terre six jours plus tard, le temps est en suspens tant la complexité de la situation liée au covid rend incertaine la possibilité que son corps puisse être rapatrié en Algérie comme il le souhaitait. Six jours durant lesquels sa fille, Rachida Brakni, convoque ce qu'elle sait de l'enfance abîmée en Algérie, de l'arrivée en France, qu'il sillonnera au volant de son camion, jusqu'à la chute, corps meurtri. Mais aussi ce qu'il lui a transmis, le rapport à la terre, au langage et aux livres. Un portrait qui sort de l'anonymat ces hommes déracinés réduits à leur condition d'ouvriers, tiraillés entre deux pays ; un portrait pour rendre hommage à l'homme sans qui elle ne serait pas celle qu'elle est. En miroir de Kaddour, on découvre le portrait de Rachida, jeune fille en feu, autrice en un seul livre, écrivaine au trésor - sa langue si gracieuse et nuancée - ciselant chaque émotion et sentiment, la peur, la gêne, la fierté, l'amour souverain. Olivia de Lamberterie, Elle.