Veuf cherche femme immortelle

Jean-Louis Fournier

" Ma femme Sylvie était très bien élevée, elle aura commis dans sa vie une seule faute de savoir-vivre. Elle qui s'effaçait toujours, pour laisser passer les autres, est partie la première. Elle avait beaucoup de qualités, il lui en manquait une : l'immortalité. " Parce qu'il se sent seul, qu'il ne veut pas être veuf une seconde fois, Jean-Louis Fournier publie une petite annonce : " Veuf cherche femme immortelle. " Des lettres lui parviennent, de parfaites inconnues et de femmes célèbres : La Joconde, Néfertiti, Sissi, Emma Bovary, Carmen, Jeanne d'Arc, la Goulue, la Vierge Marie, Chimène, la Castafiore... Difficile de choisir, il a besoin des conseils de Sylvie, qui lui répond de l'au-delà. Ses avis sont toujours pleins de bon sens et d'humour. Célébration de toutes les héroïnes, chant plein de douceur et de mélancolie, Veuf cherche femme immortelle est aussi le touchant portrait de l'épouse tant aimée et qui n'est plus, celle qui a été et reste le grand amour d'une vie, sa femme immortelle. Drôle et émouvant. Christophe Henning, RCF Radio.

Par Jean-Louis Fournier
Chez LGF/Le Livre de Poche

Auteur

Jean-Louis Fournier

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Veuf cherche femme immortelle

Jean-Louis Fournier

Paru le 10/09/2025

216 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

9782253245285
© Notice établie par ORB
