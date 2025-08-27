Journal d'une peste Tome 1

Si, comme Fannette, tu penses que : la vie est faite pour s'amuser, les adultes n'ont pas toujours raison, le monde est nul s'il ressemble à l'école, être soi-même, c'est être différent. Alors, tu vas adorer ce journal. Bienvenue dans la confrérie des pestes ! Fannette n'a jamais été première de la classe. D'ailleurs, elle déteste les premières de la classe. Elle déteste aussi les mères qui fouillent dans les affaires de leurs filles, l'orthographe, les repas de famille le samedi, ranger sa chambre, etc. La recette de Fannette pour toujours s'amuser ? Suivre ses envies. TOUTES ses envies. Etre différente et ne rien faire comme tout le monde. Bref, être une parfaite petite peste ! Dans son journal, elle nous livre ses secrets, ses trucs et astuces. Et nous invite à rejoindre sa Confrérie des Pestes. Le journal illustré d'une nouvelle héroïne 100% peste et 100% française !