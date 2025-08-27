Inscription
#Roman jeunesse

Journal d'une peste Tome 1

Virginy L. Sam, Marie-Anne Abesdris

Si, comme Fannette, tu penses que : la vie est faite pour s'amuser, les adultes n'ont pas toujours raison, le monde est nul s'il ressemble à l'école, être soi-même, c'est être différent. Alors, tu vas adorer ce journal. Bienvenue dans la confrérie des pestes ! Fannette n'a jamais été première de la classe. D'ailleurs, elle déteste les premières de la classe. Elle déteste aussi les mères qui fouillent dans les affaires de leurs filles, l'orthographe, les repas de famille le samedi, ranger sa chambre, etc. La recette de Fannette pour toujours s'amuser ? Suivre ses envies. TOUTES ses envies. Etre différente et ne rien faire comme tout le monde. Bref, être une parfaite petite peste ! Dans son journal, elle nous livre ses secrets, ses trucs et astuces. Et nous invite à rejoindre sa Confrérie des Pestes. Le journal illustré d'une nouvelle héroïne 100% peste et 100% française !

Par Virginy L. Sam, Marie-Anne Abesdris
Chez Editions de la Martinière

Auteur

Virginy L. Sam, Marie-Anne Abesdris

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Journal d'une peste Tome 1

Virginy L. Sam, Marie-Anne Abesdris

Paru le 27/08/2025

272 pages

Editions de la Martinière

6,90 €

9791040124542
© Notice établie par ORB
