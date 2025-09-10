En France, 8 animaux abattus sur 10 sont issus de l'élevage intensif. Si 84 % de la population est opposée à ce mode de production, seul 2 % se déclare végétarienne. Pour explorer ce paradoxe, la politiste Réjane Sénac offre une plongée dans le mouvement animaliste. En allant à la rencontre de ses acteurs, en observant des actions militantes - Nuit debout devant les abattoirs, campagnes de sensibilisation, diffusion de vidéos chocs, refuges... - elle montre comment ces mobilisations nous bousculent et font "entrer par effraction" la maltraitance animale dans l'espace public. A partir de son enquête de terrain, elle interroge la manière dont la question animale met à l'épreuve notre rapport à l'injustice, à la violence, à l'amour et à l'espoir. Réjane Sénac esquisse ainsi un chemin pour apprendre à être humblement humain.