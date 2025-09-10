Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Par effraction

Réjane Sénac

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En France, 8 animaux abattus sur 10 sont issus de l'élevage intensif. Si 84 % de la population est opposée à ce mode de production, seul 2 % se déclare végétarienne. Pour explorer ce paradoxe, la politiste Réjane Sénac offre une plongée dans le mouvement animaliste. En allant à la rencontre de ses acteurs, en observant des actions militantes - Nuit debout devant les abattoirs, campagnes de sensibilisation, diffusion de vidéos chocs, refuges... - elle montre comment ces mobilisations nous bousculent et font "entrer par effraction" la maltraitance animale dans l'espace public. A partir de son enquête de terrain, elle interroge la manière dont la question animale met à l'épreuve notre rapport à l'injustice, à la violence, à l'amour et à l'espoir. Réjane Sénac esquisse ainsi un chemin pour apprendre à être humblement humain.

Par Réjane Sénac
Chez Stock

|

Auteur

Réjane Sénac

Editeur

Stock

Genre

Actualité médiatique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Par effraction par Réjane Sénac

Commenter ce livre

 

Par effraction

Réjane Sénac

Paru le 10/09/2025

264 pages

Stock

20,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234098343
9782234098343
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.