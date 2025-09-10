"Si je ne peux danser dans ta révolution, je n'y prendrai pas part". C'est l'histoire d'une femme exceptionnelle qui pensait que la révolution sociale passait d'abord par la révolution de l'intime, d'une rebelle qui lutta pour le droit de rester vivant dans ses sens, de jouir de la liberté de pensée et de parole, de rejeter l'usage arbitraire du pouvoir. Refuser, au plus profond de soi, d'accepter le monde tel qu'il est lorsqu'il semble injuste, c'est ce que fit Emma Goldman. Pour Vivian Gornick, qui en brosse le premier portrait psychologique, il existe un tempérament qui fait que quelqu'un devient activiste, et ce tempérament, Emma le possédait. Elle nous invite ici à ressentir ce que Goldman a ressenti, à réfléchir à ce qui l'a poussée à se battre contre des conditions que ses contemporains acceptaient docilement, et à nous demander si les choses sont si différentes aujourd'hui.