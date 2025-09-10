Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Corvée de sexe

Maylis Castet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans le cabinet de la sexologue Maylis Castet défilent des femmes de tous âges et de tous milieux souffrant d'un mal mystérieux : une "libido" à zéro. Ce n'est pourtant pas faute d'y mettre du leur : bon gré mal gré, une fois le linge plié et la vaisselle rangée, elles remettent le couvert, à l'ancienne, au rythme des "pulsions" de leur compagnon. Et de l'avis général, le problème, c'est leur absence de désir et non cette situation. Pourquoi, au XXIe siècle, nonobstant #MeToo, les femmes se forcent-elles encore ? Levant le voile sur un sujet de société essentiel, l'autrice brise l'un des derniers tabous : celui du "sexe sans envie" , avatar moderne d'un devoir conjugal qui a la dent dure et continue de broyer les femmes, génération après génération. Un texte nécessaire, porté par une plume insolente et un humour corrosif, qui écorche les discours savants sur la sexualité et donne un coup de pied dans la fourmilière du patriarcat et de nos idées reçues. "Ce dont je suis persuadée, c'est que ces femmes sont les dindons de la farce. Et moins elles en ont conscience, plus je me sens agressée à leur place [... ], jusqu'à ce qu'à leur rythme elles prennent la mesure des séquelles laissées par le sexe sans envie".

Par Maylis Castet
Chez Albin Michel

|

Auteur

Maylis Castet

Editeur

Albin Michel

Genre

sociologie du genre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Corvée de sexe par Maylis Castet

Commenter ce livre

 

Corvée de sexe

Maylis Castet

Paru le 10/09/2025

288 pages

Albin Michel

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226502735
9782226502735
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.