Corvée de sexe

Dans le cabinet de la sexologue Maylis Castet défilent des femmes de tous âges et de tous milieux souffrant d'un mal mystérieux : une "libido" à zéro. Ce n'est pourtant pas faute d'y mettre du leur : bon gré mal gré, une fois le linge plié et la vaisselle rangée, elles remettent le couvert, à l'ancienne, au rythme des "pulsions" de leur compagnon. Et de l'avis général, le problème, c'est leur absence de désir et non cette situation. Pourquoi, au XXIe siècle, nonobstant #MeToo, les femmes se forcent-elles encore ? Levant le voile sur un sujet de société essentiel, l'autrice brise l'un des derniers tabous : celui du "sexe sans envie" , avatar moderne d'un devoir conjugal qui a la dent dure et continue de broyer les femmes, génération après génération. Un texte nécessaire, porté par une plume insolente et un humour corrosif, qui écorche les discours savants sur la sexualité et donne un coup de pied dans la fourmilière du patriarcat et de nos idées reçues. "Ce dont je suis persuadée, c'est que ces femmes sont les dindons de la farce. Et moins elles en ont conscience, plus je me sens agressée à leur place [... ], jusqu'à ce qu'à leur rythme elles prennent la mesure des séquelles laissées par le sexe sans envie".