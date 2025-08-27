Kuroko's Basket Tome 10 . Dunk Edition

Résumé : C'est la rentrée au club de basket-ball du lycée Seirin et cette année, deux rookies se démarquent ? D'un côté, le volcanique Taiga Kagami, fraîchement revenu des Etats-Unis où il a fait ses armes sous les arceaux. De l'autre, le chétif et très effacé Tetsuya Kuroko dont on murmure qu'il aurait fait partie de l'équipe de basket du collège Teikô, la légendaire "Génération Miracle" ! Et si ces deux joueurs que tout oppose étaient amenés à se compléter à merveille sur le terrain ?