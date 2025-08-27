Inscription
Kuroko's Basket Tome 10 . Dunk Edition

Julien Pouly, Tadatoshi Fujimaki

Résumé : C'est la rentrée au club de basket-ball du lycée Seirin et cette année, deux rookies se démarquent ? D'un côté, le volcanique Taiga Kagami, fraîchement revenu des Etats-Unis où il a fait ses armes sous les arceaux. De l'autre, le chétif et très effacé Tetsuya Kuroko dont on murmure qu'il aurait fait partie de l'équipe de basket du collège Teikô, la légendaire "Génération Miracle" ! Et si ces deux joueurs que tout oppose étaient amenés à se compléter à merveille sur le terrain ?

Kuroko's Basket Tome 10 . Dunk Edition

Tadatoshi Fujimaki trad. Julien Pouly

Paru le 27/08/2025

390 pages

Kazé Editions

11,98 €

9782820349033
© Notice établie par ORB
