Vampire Dormitory Tome 13

A la demande de Mito, le directeur augmente le niveau des entraînements. Cette fois, il transforme la moitié de la classe en filles, et donne comme consigne aux autres élèves de résister à la tentation de les toucher. Ceux qui y parviendront pourraient obtenir leur diplôme à l'issue de l'épreuve ! Hélas pour Mito, Luka a été changé en fille et il est très difficile pour l'apprentie vampire de ne pas succomber à son charme...