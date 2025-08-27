Inscription
#Manga

Vampire Dormitory Tome 13

Ema Toyama, Nathalie Lejeune, Studio Charon

A la demande de Mito, le directeur augmente le niveau des entraînements. Cette fois, il transforme la moitié de la classe en filles, et donne comme consigne aux autres élèves de résister à la tentation de les toucher. Ceux qui y parviendront pourraient obtenir leur diplôme à l'issue de l'épreuve ! Hélas pour Mito, Luka a été changé en fille et il est très difficile pour l'apprentie vampire de ne pas succomber à son charme...

Par Ema Toyama, Nathalie Lejeune, Studio Charon
Chez Pika Edition

|

Auteur

Ema Toyama, Nathalie Lejeune, Studio Charon

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

Vampire Dormitory Tome 13

Ema Toyama trad. Nathalie Lejeune

Paru le 27/08/2025

160 pages

Pika Edition

7,20 €

9782811697709
