Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Jean Jaurès, penseur du socialisme

Collectif, PUF

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Si Jaurès est considéré comme une figure majeure de l'histoire de la France contemporaine (fondateur du Parti socialiste en 1905, acteur de la loi de Séparation des Eglises et de l'Etat, tribun mobilisant la population contre la guerre...), plusieurs aspects de sa pensée restent méconnus, notamment son oeuvre philosophique. Pourtant celle-ci le singularise par rapport aux autres dirigeants socialistes de son temps, traitant de concepts et de doctrines (l'universel, le droit, la morale, la propriété, le marxisme...) qui dépassent largement les enjeux de son époque. Le présent dossier vise à aborder plusieurs aspects de son oeuvre en s'intéressant principalement aux aspects philosophiques et théoriques. Dans un contexte de crise structurelle des projets socialistes, un retour sur l'oeuvre du célèbre tribun permet de reprendre des questions essentielles pour penser le changement social, qui n'ont rien perdu de leur actualité.

Par Collectif, PUF
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Collectif, PUF

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Autres

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jean Jaurès, penseur du socialisme par Collectif, PUF

Commenter ce livre

 

Jean Jaurès, penseur du socialisme

Collectif, PUF

Paru le 05/09/2025

Presses Universitaires de France - PUF

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782130877080
9782130877080
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.