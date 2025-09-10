Jean Jaurès, penseur du socialisme

Si Jaurès est considéré comme une figure majeure de l'histoire de la France contemporaine (fondateur du Parti socialiste en 1905, acteur de la loi de Séparation des Eglises et de l'Etat, tribun mobilisant la population contre la guerre...), plusieurs aspects de sa pensée restent méconnus, notamment son oeuvre philosophique. Pourtant celle-ci le singularise par rapport aux autres dirigeants socialistes de son temps, traitant de concepts et de doctrines (l'universel, le droit, la morale, la propriété, le marxisme...) qui dépassent largement les enjeux de son époque. Le présent dossier vise à aborder plusieurs aspects de son oeuvre en s'intéressant principalement aux aspects philosophiques et théoriques. Dans un contexte de crise structurelle des projets socialistes, un retour sur l'oeuvre du célèbre tribun permet de reprendre des questions essentielles pour penser le changement social, qui n'ont rien perdu de leur actualité.