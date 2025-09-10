Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

A table au Moyen âge

Clémentine Stunault-Moncet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au Moyen Age, la nourriture reflète le statut social. Extrêmement codifiée, elle forme un prisme au travers duquel l'historien observe le fonctionnement de la société dans toutes ses dimensions : la production et les échanges économiques, l'organisation du travail, la spatialisation des activités, les relations sociales, les jeux de pouvoir, les pratiques de consommation et les représentations culturelles. Cet ouvrage présente la nourriture consommée à Toulouse dans les derniers siècles du Moyen Age, à travers ses enjeux économiques, sociaux et politiques. Toulouse offre un cadre particulièrement propice à une histoire de l'alimentation : elle fait partie des grandes villes du royaume de France, comptant au moins 35 000 habitants en 1335. Les métiers de bouche y occupent une place majeure du fait de leur empreinte spatiale dans le tissu urbain, du nombre de travailleurs qu'ils concernent, et de l'importance des préoccupations en matière de ravitaillement. Ainsi, cet ouvrage s'intéresse autant à ceux qui mangent qu'à ceux qui préparent leur nourriture.

Par Clémentine Stunault-Moncet
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Clémentine Stunault-Moncet

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A table au Moyen âge par Clémentine Stunault-Moncet

Commenter ce livre

 

A table au Moyen âge

Clémentine Stunault-Moncet

Paru le 10/09/2025

452 pages

Presses Universitaires de France - PUF

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782130871484
9782130871484
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.