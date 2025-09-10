A table au Moyen âge

Au Moyen Age, la nourriture reflète le statut social. Extrêmement codifiée, elle forme un prisme au travers duquel l'historien observe le fonctionnement de la société dans toutes ses dimensions : la production et les échanges économiques, l'organisation du travail, la spatialisation des activités, les relations sociales, les jeux de pouvoir, les pratiques de consommation et les représentations culturelles. Cet ouvrage présente la nourriture consommée à Toulouse dans les derniers siècles du Moyen Age, à travers ses enjeux économiques, sociaux et politiques. Toulouse offre un cadre particulièrement propice à une histoire de l'alimentation : elle fait partie des grandes villes du royaume de France, comptant au moins 35 000 habitants en 1335. Les métiers de bouche y occupent une place majeure du fait de leur empreinte spatiale dans le tissu urbain, du nombre de travailleurs qu'ils concernent, et de l'importance des préoccupations en matière de ravitaillement. Ainsi, cet ouvrage s'intéresse autant à ceux qui mangent qu'à ceux qui préparent leur nourriture.