Toute la culture générale

Eric Cobast

Tour d'horizon de ce qu'il faut savoir, et même un peu plus, pour avoir réponse à tout ! En près de 400 entrées courtes et incisives, Eric Cobast passe en revue les mots, les dates, les lieux et les mythes qui ont forgé notre culture commune. Des mots, pour décrypter les discours. Des dates, pour mieux anticiper l'avenir. Des lieux — réels ou inventés — qu'il faut avoir vus ou lus. Des mythes, enfin, qui ont nourri notre imaginaire collectif. Cette somme deviendra vite un outil indispensable pour tous ceux qui veulent apprendre pour comprendre, savoir pour pouvoir, ou tout simplement réussir leurs examens ou briller en société !

Par Eric Cobast
Chez Presses Universitaires de France - PUF

Auteur

Eric Cobast

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Culture générale

Paru le 27/08/2025

489 pages

21,00 €

9782715436107
