Toute la culture générale

Tour d'horizon de ce qu'il faut savoir, et même un peu plus, pour avoir réponse à tout ! En près de 400 entrées courtes et incisives, Eric Cobast passe en revue les mots, les dates, les lieux et les mythes qui ont forgé notre culture commune. Des mots, pour décrypter les discours. Des dates, pour mieux anticiper l'avenir. Des lieux — réels ou inventés — qu'il faut avoir vus ou lus. Des mythes, enfin, qui ont nourri notre imaginaire collectif. Cette somme deviendra vite un outil indispensable pour tous ceux qui veulent apprendre pour comprendre, savoir pour pouvoir, ou tout simplement réussir leurs examens ou briller en société !