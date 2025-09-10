Et si le jeu devenait votre meilleur allié pour cultiver le bien-être au travail ? Ce cahier ludique vous invite à explorer les grands principes de l'organisation positive pour créer des environnements professionnels plus épanouissants, motivants et performants ! A travers des défis, des jeux d'introspection et des activités créatives, vous apprendrez à mobiliser vos forces, cultiver l'enthousiasme, construire des relations saines et constructives, (re)donner du sens à vos actions et renforcer votre engagement au quotidien... tout en vous amusant ! A travers des défis, des jeux d'introspection et des activités créatives, vous apprendrez ainsi à mieux vous connaître, à renforcer vos ressources internes et à faire de votre quotidien professionnel un terrain d'expérimentation joyeux et constructif. A DECOUVRIR : - Des décodages pour activer les leviers de l'organisation positive ; - Des cas pratiques pour expérimenter une organisation alignée avec vos valeurs et vos talents ; - Des " points culture " pour comprendre les apports de la psychologie positive au monde du travail ; - Des tests pour faire le point sur vos ressources... et mesurer vos progrès ! Souvenez-vous : jouer, ce n'est pas perdre son temps - c'est investir dans son équilibre. A vous de jouer !