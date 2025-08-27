Un véritable guide pour maîtriser le droit des assurances ! Cet ouvrage offre une compréhension approfondie des mécanismes complexes qui régissent les contrats d'assurance. Il poursuit un objectif tant pédagogique que doctrinal : il présente le régime juridique de la matière et fait également état des différentes conceptions doctrinales tout en proposant, le cas échéant, une autre alternative. Il intègre les nouvelles décisions de jurisprudence rendues qui font évoluer les grandes questions du droit des assurances : notamment, la fausse déclaration de risques, la faute dolosive, les exclusions conventionnelles de garantie, la déchéance ou encore la prescription biennale. Actualisation complète : il intègre les dernières décisions de jurisprudence et textes législatifs, garantissant une information à jour et pertinente. Double approche pédagogique et doctrinale : l'ouvrage offre une analyse approfondie des régimes juridiques tout en proposant des alternatives doctrinales innovantes. Exhaustivité : il couvre l'ensemble des aspects du droit des assurances. Auteur : ouvrage rédigé par un auteur de renom.