Bien nourrir votre chien

Joël Dehasse

Bien nourrir son chien... c'est bien plus que savoir quoi lui donner à manger, c'est être à même de satisfaire tous ses besoins nutritionnels individualisés suivant sa taille, son anatomie, sa physiologie. Bien nourrir son chien... c'est découvrir les aliments qui permettront d'améliorer son bien-être et lui assurer une santé optimale. Bien nourrir son chien... c'est encore comprendre comment combler ses comportements de recherche et de consommation de nourriture. Bien nourrir son chien... c'est également charmer son cerveau pour permettre à notre ami d'être de bonne humeur, de mieux gérer ses émotions, de révéler ses talents comportementaux et dévoiler ses intelligences. Bien nourrir son chien... c'est prévenir la majorité des maladies organiques et psychologiques. Bien nourrir son chien... c'est l'assise du traitement de toutes les maladies, c'est l'alicamentation pour mieux vivre et mieux être... Joël Dehasse, vétérinaire et pionnier en médecine comportementale, a façonné le monde du comportement canin. Par ses livres, formations et la cocréation du Collège européen des spécialistes en médecine comportementale et bien-être animal, il promeut une éducation respectueuse et le métier de coach comportementaliste éthique. Il révolutionne aujourd'hui la psychiatrie animale en neurologie fonctionnelle, en lui donnant toute sa place dans la médecine intégrative. Ses ouvrages, comme Tout sur la psychologie du chien et Mon chien est heureux (Odile Jacob), sont des références pour le grand public et les professionnels.

Par Joël Dehasse
Chez Editions Odile Jacob

Auteur

Joël Dehasse

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Chiens

Bien nourrir votre chien

Joël Dehasse

Paru le 27/08/2025

350 pages

Editions Odile Jacob

24,90 €

9782415012632
