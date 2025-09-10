Chaque citoyen devrait être en mesure de comprendre et participer aux débats économiques "Ralentissement conjoncturel, verdissement des actifs financiers, resserrement monétaire, blockchain... " Vous avez décroché ? Ce n'est pas étonnant. Si ces termes paraissent si obscurs, c'est parce qu'on ne nous a jamais vraiment appris à les décrypter. Résultat : un sentiment d'incompréhension, voire d'exclusion face à des sujets qui, pourtant, façonnent notre quotidien - notre pouvoir d'achat, notre emploi, notre environnement, notre avenir. Ce livre, conçu à partir de ressources pédagogiques développées par la Banque de France, prend le problème à la racine. Il vous propose une entrée synthétique et sans technicité inutile dans les grands enjeux monétaires et financiers contemporains : qui fait quoi dans l'économie ? Comment la monnaie circule-t-elle ? Pourquoi les marchés déraillent-ils parfois ? Peut-on concilier écologie et croissance ? Quels sont les impacts de certaines innovations comme les crypto-actifs ? A travers près de 70 fiches illustrées d'infographies et accompagnées de repères historiques et de chiffres marquants, Les ABC de l'économie donne enfin les clés pour comprendre les fondamentaux, comment ils s'imbriquent, permettant ainsi de mieux appréhender les grandes questions d'aujourd'hui. Ce que vous y trouverez : - Des fiches synthétiques et pédagogiques. - Des infographies. - Des repères historiques. - Des ressources en ligne pour aller plus loin. - Des renvois à des vidéos pédagogiques. Un outil précieux pour les enseignants, les étudiants... et chaque citoyen. LES AUTEURS Cet ouvrage a été rédigé par un collectif d'auteurs de la Banque de France, experts en pédagogie économique, aidés de spécialistes de chacun des sujets présentés. En tant que banque centrale de l'Eurosystème, la Banque de France assure trois missions principales : la stratégie monétaire, la stabilité financière ainsi que des services à l'économie et à la société, parmi lesquels l'éducation financière du public. Ainsi, depuis 2016, elle est opérateur de la stratégie nationale et partenariale d'éducation économique, budgétaire et financière ("EDUCFI").