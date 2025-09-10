Qui a dit qu'apprendre devait être ennuyeux ? Apprendre dans un contexte professionnel est une nécessité, que ce soit pour développer de nouvelles connaissances, s'adapter à un nouvel environnement ou changement, s'améliorer et progresser en continu ou encore faire preuve d'adaptation dans notre société en mouvement. Cependant, pour "bien" apprendre, encore faut-il savoir comment faire ! Apprendre à apprendre est donc une, sinon la, soft skill à maîtriser. Ce petit cahier de jeux vous propose ainsi de décoder les tenants et les aboutissants de l'apprentissage. Mais attention, vous devrez pour cela percer certains mystères : mots codés, mots croisés, casse-tête, anagrammes, quiz, textes à trous... Alors, prêt à relever les défis ?