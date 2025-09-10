Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Apprendre à apprendre

Jérôme Hoarau, Caroline Deblander

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qui a dit qu'apprendre devait être ennuyeux ? Apprendre dans un contexte professionnel est une nécessité, que ce soit pour développer de nouvelles connaissances, s'adapter à un nouvel environnement ou changement, s'améliorer et progresser en continu ou encore faire preuve d'adaptation dans notre société en mouvement. Cependant, pour "bien" apprendre, encore faut-il savoir comment faire ! Apprendre à apprendre est donc une, sinon la, soft skill à maîtriser. Ce petit cahier de jeux vous propose ainsi de décoder les tenants et les aboutissants de l'apprentissage. Mais attention, vous devrez pour cela percer certains mystères : mots codés, mots croisés, casse-tête, anagrammes, quiz, textes à trous... Alors, prêt à relever les défis ?

Par Jérôme Hoarau, Caroline Deblander
Chez Dunod

|

Auteur

Jérôme Hoarau, Caroline Deblander

Editeur

Dunod

Genre

Carrière et réussite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Apprendre à apprendre par Jérôme Hoarau, Caroline Deblander

Commenter ce livre

 

Apprendre à apprendre

Jérôme Hoarau, Caroline Deblander

Paru le 10/09/2025

64 pages

Dunod

9,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100880379
9782100880379
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.