#Imaginaire

L'écho du futur

Bastien Quignon, Anaïs Halard

"SACHA ET TOMCROUZ", UNE SERIE BD D'AVENTURE FANTASTIQUE QUI PROPOSE DE CAPTIVANTS VOYAGES A TRAVERS LE TEMPS. Sacha Bazarec vit seul avec sa mère, antiquaire. Pour ses dix ans, il rêvait d'un rat, mais elle lui a offert un chihuahua qu'il a baptisé Tomcrouz. Depuis que ce dernier a léché une étrange gelée dans le bureau du père disparu de Sacha, un phénomène incroyable se produit : à chaque éternuement sur un objet ancien, ils sont projetés à son époque. Ni une ni deux, Sacha tire ses conclusions, et si son père n'était pas mort ? Et si tout était lié ? ... Dans cet avant-dernier opus, Sacha, Tomcrouz, Jade et Taran atterrissent dans la Bretagne du futur ! Le mystère approche de son dénouement... Cet album comporte une fiche "Prends-en de la graine" dans laquelle la mère de Sacha propose une leçon d'Histoire.

Bastien Quignon, Anaïs Halard
Editions Oxymore

Auteur

Bastien Quignon, Anaïs Halard

Editeur

Editions Oxymore

Genre

Science-fiction, heroic fantas

L'écho du futur

Bastien Quignon, Anaïs Halard

Paru le 27/08/2025

56 pages

Editions Oxymore

16,50 €

9782385611064
© Notice établie par ORB
