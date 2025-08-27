L'écho du futur

"SACHA ET TOMCROUZ", UNE SERIE BD D'AVENTURE FANTASTIQUE QUI PROPOSE DE CAPTIVANTS VOYAGES A TRAVERS LE TEMPS. Sacha Bazarec vit seul avec sa mère, antiquaire. Pour ses dix ans, il rêvait d'un rat, mais elle lui a offert un chihuahua qu'il a baptisé Tomcrouz. Depuis que ce dernier a léché une étrange gelée dans le bureau du père disparu de Sacha, un phénomène incroyable se produit : à chaque éternuement sur un objet ancien, ils sont projetés à son époque. Ni une ni deux, Sacha tire ses conclusions, et si son père n'était pas mort ? Et si tout était lié ? ... Dans cet avant-dernier opus, Sacha, Tomcrouz, Jade et Taran atterrissent dans la Bretagne du futur ! Le mystère approche de son dénouement... Cet album comporte une fiche "Prends-en de la graine" dans laquelle la mère de Sacha propose une leçon d'Histoire.