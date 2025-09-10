Inscription
100 vins nature qui ne vous décevront jamais

Alicia Dorey, Goulven Le Polles, Agathe Briot

Se lancer dans un guide des vins nature implique de faire des choix, à commencer par celui des critères de sélection. Mais au-delà des querelles de clocher - avec ou sans sulfites, certifié ou non, en bio, biodynamie ou labellisé "vin méthode nature" -, il existe des vins naturels en tous points irréprochables, produits par les pionniers du genre comme par de nouveaux vignerons qui s'appuient sur leur expertise. Il s'agit de ceux qui réconcilient les générations, qui plaisent à l'amateur de grands bordeaux comme au buveur de vins troubles du Jura. De ceux qui, à travers des pratiques viticoles vertueuses, préservent la santé des sols et des consommateurs, retranscrivent l'unicité des terroirs de leur région et valorisent des pratiques culturelles françaises pour produire des vins droits et délicieux.

100 vins nature qui ne vous décevront jamais

Alicia Dorey, Goulven Le Polles

Paru le 10/09/2025

231 pages

Flammarion

22,00 €

