#Manga

Flying Witch Tome 13

Chihiro Ishizuka, Anne-Sophie Thévenon, Studio Charon

ActuaLitté
La région d'Aomori est en lice pour accueillir le Grand Sabbat, la mythique réunion des sorcières du monde entier qui n'a lieu que tous les vingt ans. Makoto, qui en rêve depuis longtemps, est survoltée ! Avec Maria et Akane, elle se prépare à recevoir les inspectrices chargées d'évaluer le site. Mais leurs plans sont menacés : une équipe rivale décide de saboter leurs efforts... Entre l'anniversaire oublié de Chinatsu, les aventures dans le verger et le retour du père d'Anzu, l'été promet d'être plus mouvementé que jamais !

Par Chihiro Ishizuka, Anne-Sophie Thévenon, Studio Charon
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Chihiro Ishizuka, Anne-Sophie Thévenon, Studio Charon

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shojo/fille

Flying Witch Tome 13

Chihiro Ishizuka trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 27/08/2025

176 pages

Nobi Nobi

7,20 €

9782384965946
