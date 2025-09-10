"Petits, on est tous égaux devant les rêves. Médecin. Astronaute. Pompier. Danseuse. Footballeur. Actrice. Moi, je veux être chanteuse d'opéra". Nora Hamadi a dessiné ses rêves durant l'enfance dans un local qui s'appelait la Maison des Rêves, au pied de la résidence la Rocade, une cité de Longjumeau, sortie de terre dans les années 1960 entre champs, autoroutes et nationales. Avec sa grand-mère, elle partageait un appartement dans ce quartier populaire. Un village vertical habité d'immigrés de toutes les régions françaises et du monde entier, où la solidarité et l'entraide étaient fortes. Dix ans après la mort de sa grand-mère, Nora Hamadi est retournée à Longjumeau. Les immeubles sont toujours là. Mais tout a changé. Elle a retrouvé ses amis, ses voisins, posé à sa famille des questions jamais formulées, fouillé les archives. Que sont devenus les associations, les services publics et les valeurs qui ont donné des horizons à sa génération ? Vingt ans après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois le 27 octobre 2005 et l'embrasement d'une partie de la jeunesse des banlieues, l'histoire des zones périphériques n'a toujours pas été écrite. Ce livre est le récit d'un retour.