Honey Lemon Soda Tome 10

Uka Ishimori a trouvé sa place dans son nouveau lycée, et l'année scolaire poursuit son cours. Il est d'ailleurs temps pour les élèves de première de partir quelques jours en classe verte ! L'occasion pour eux de changer un peu de leur quotidien, surtout lorsque Uka et Miura se retrouvent seuls à la nuit tombée... Quels sont ces nouveaux sentiments qui semblent grandir dans le coeur d'Uka ? Une nuit rien que tous les deux, voilà de quoi faire s'emballer les coeurs !