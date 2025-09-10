Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Les Petites Reines

Clémentine Beauvais, Anne Duchadeuil

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On les a élues "Boudins de l'année" sur Facebook. Mais Mireille Laplanche et ses "boudinettes", Hakima et Astrid, n'ont pas l'intention de se lamenter sur leur sort. Elles ont des mollets, des vélos, et elles comptent bien rallier Paris depuis Bourg-en-Bresse... pour s'inviter à l'Elysée ! TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Entretien avec l'autrice - Genre de l'oeuvre - Pour mieux interpréter - Structure et personnages - Carte mentale TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Etudier l'oeuvre - Arts et médias - Le harcèlement : comment sensibiliser ? GROUPEMENT DE TEXTES - Héroïnes, partons à l'aventure !

Par Clémentine Beauvais, Anne Duchadeuil
Chez Flammarion

|

Auteur

Clémentine Beauvais, Anne Duchadeuil

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Petites Reines par Clémentine Beauvais, Anne Duchadeuil

Commenter ce livre

 

Les Petites Reines

Clémentine Beauvais

Paru le 10/09/2025

320 pages

Flammarion

6,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080450883
9782080450883
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.