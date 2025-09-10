Les Petites Reines

On les a élues "Boudins de l'année" sur Facebook. Mais Mireille Laplanche et ses "boudinettes", Hakima et Astrid, n'ont pas l'intention de se lamenter sur leur sort. Elles ont des mollets, des vélos, et elles comptent bien rallier Paris depuis Bourg-en-Bresse... pour s'inviter à l'Elysée ! TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Entretien avec l'autrice - Genre de l'oeuvre - Pour mieux interpréter - Structure et personnages - Carte mentale TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Etudier l'oeuvre - Arts et médias - Le harcèlement : comment sensibiliser ? GROUPEMENT DE TEXTES - Héroïnes, partons à l'aventure !