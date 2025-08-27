A quoi tu joues, Ayumu ?! Tome 16

Les fêtes de fin d'année sont passées et c'est désormais celle de la Saint-Valentin qui est dans tous les esprits. Au Japon, le 14 février, ce sont les filles qui offrent des chocolats aux garçons, souvent par convenance sociale, parfois pour déclarer un amour à l'être aimé. Comment le triangle amoureux Urushi-Ayumu-Rin va-t-il gérer cette délicate période ? L'heure des grandes déclarations a-t-elle enfin sonné ? !