A quoi tu joues, Ayumu ?! Tome 16

Soichiro Yamamoto, Thibaud Desbief, Studio Charon

ActuaLitté
Les fêtes de fin d'année sont passées et c'est désormais celle de la Saint-Valentin qui est dans tous les esprits. Au Japon, le 14 février, ce sont les filles qui offrent des chocolats aux garçons, souvent par convenance sociale, parfois pour déclarer un amour à l'être aimé. Comment le triangle amoureux Urushi-Ayumu-Rin va-t-il gérer cette délicate période ? L'heure des grandes déclarations a-t-elle enfin sonné ? !

Par Soichiro Yamamoto, Thibaud Desbief, Studio Charon
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Soichiro Yamamoto, Thibaud Desbief, Studio Charon

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

A quoi tu joues, Ayumu ?! Tome 16

Soichiro Yamamoto trad. Thibaud Desbief

Paru le 27/08/2025

144 pages

Nobi Nobi

7,20 €

9782384964123
