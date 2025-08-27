Inscription
L'impératrice Eugénie

Raphaël Dargent

Plus d'un siècle après sa mort, Eugénie de Guzman, dernière souveraine des Français, reste largement une inconnue. Fille d'un officier espagnol rallié au Premier empire, élevée au rang d'impératrice des Français par le voeu de Louis-Napoléon Bonaparte, celle dont chacun loua en son temps la grâce autant que le fort caractère mérite mieux que le portrait réducteur, hostile par principe ou exagérément flatteur, qu'ont tracé d'elle ses nombreux adversaires ou ses rares partisans. Soucieuse de bien jouer son rôle d'impératrice, elle ambitionna de se hisser au niveau de Blanche de Castille et d'Anne d'Autriche. Mais en véritable héroïne de théâtre, elle ne put échapper à une destinée fatale marquée par l'effondrement du Second Empire, puis par la disparition de son mari et de son fils. Elle sombra alors dans le malheur et l'oubli. Ultime représentante d'un passé révolu de fastes et de grandeurs, habitée jusqu'à l'obession par le sens de l'honneur, elle incarne encore la majesté tragique.

Par Raphaël Dargent
Chez Alpha

Auteur

Raphaël Dargent

Editeur

Alpha

Genre

Second Empire

L'impératrice Eugénie

Raphaël Dargent

Paru le 27/08/2025

622 pages

Alpha

13,00 €

9782383881551
