Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Boisson chaude au coin du feu

A préciser, Larousse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez 22 recettes de boissons chaudes pour cocooner au coin de la cheminée. Vin chaud, café viennois, chaï latte, rhum-coco... Vous avez l'embarras du choix, il ne vous reste plus qu'à réserver votre place sur le canapé ! Dans ce coffret : Un livre de 22 recettes de boissons chaudes pour cocooner au coin de la cheminée ! Chocolat chaud, chaï latte, café viennois, vin d'hiver, jus de pomme chaud... Réservez votre place sur le canapé et savourez les longues soirées d'hiver ! Un mug et son couvre-mug tricoté avec un joli médaillon en bois.

Par A préciser, Larousse
Chez Larousse

|

Auteur

A préciser, Larousse

Editeur

Larousse

Genre

Autres boissons chaudes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Boisson chaude au coin du feu par A préciser, Larousse

Commenter ce livre

 

Boisson chaude au coin du feu

A préciser, Larousse

Paru le 10/09/2025

48 pages

Larousse

14,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036084322
9782036084322
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.