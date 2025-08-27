Inscription
Le meilleur Méchant Loup du monde

Lili la Baleine

Et si le Petit Chaperon rouge organisait un casting pour sélectionner le bon méchant loup de son histoire ? Le Petit Chaperon rouge part en quête du loup de son histoire : un loup très très méchant qui ferait peur à tous les enfants. Mais les candidats ne sont jamais assez ceci, toujours un peu trop cela... Qu'est-ce qui fait d'un loup le "bon méchant loup"? Il doit être très grand, c'est évident. Très fort aussi, pour paraître inquiétant. Tout noir pour faire frémir son auditoire. Alors Mère-Grand indique au Petit Chaperon une forêt sombre et bizarre, où là, c'est sûr, il trouvera le loup de son histoire. Peut-être est-ce un loup qui rêve... d'amis et de péripéties !

Chez Glénat

Auteur

Editeur

Genre

Contes de toujours

Le meilleur Méchant Loup du monde

Paru le 27/08/2025

32 pages

13,50 €

9782344066409
