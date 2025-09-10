Inscription
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
#Essais

Les étoiles du football

Rodolphe Gaudin, Emmanuel Petit

ActuaLitté
YAMAL, MBAPPE, KANE, BARCOLA, RAPHINA, SALAH, DOUE, LEWANDOWSKI, KVARATSKHELIA, GYÖKERES, WIRTZ, OLISE, OLMO, RODRYGO, VITINHA, SALIBA... Ils sont déjà célèbres ou en voie de le devenir, ils évoluent en France ou à l'étranger, en club ou en sélection nationale, et ont tous marqué les derniers championnats et compétitions de leur empreinte footballistique. Mais quel chemin ont-ils parcouru pour tutoyer aujourd'hui la légende ? Quelles sont leurs qualités techniques ? Qui s'est particulièrement distingué et a remporté le plus de trophées ? Cet album richement illustré vous propose une galerie de portraits exceptionnelle où défilent près de 100 joueurs, plus talentueux les uns que les autres. Un livre collector plein d'anecdotes inédites, pour avoir le plaisir de contempler ceux qui font vibrer les stades, pleurer les filets et vont droit au but !

Par Rodolphe Gaudin, Emmanuel Petit
Chez Larousse

|

Auteur

Rodolphe Gaudin, Emmanuel Petit

Editeur

Larousse

Genre

Football

Les étoiles du football

Rodolphe Gaudin

Paru le 10/09/2025

216 pages

Larousse

19,99 €

9782036083660
