Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Paroles des peuples racines

Sabah Rahmani, Marc Dozier, Pierre Rabhi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre réunit la voix de dix-neuf représentants de peuples racines venus de tous les continents. Ils sont papou, massaï, pygmée, peul, touareg, sami, kanak, kayapó, mapuche... et témoignent tous d'une sagesse et d'une volonté d'agir en faveur de l'humain et de la nature. Les mouvements autochtones fleurissent depuis une trentaine d'années, mobilisés aux côtés d'associations, de scientifiques, de citoyens, de personnalités et de quelques politiques, pour faire reconnaître leurs droits, leurs cultures et leurs savoirs ancestraux. Nous avons tout à apprendre d'eux : gardiens de connaissances millénaires en matière d'écologie et de sciences traditionnelles, ils offrent une place prépondérante au vivant et à l'harmonie sociale. Et si penser le monde de demain puisait ses sources dans les racines de l'humanité ?

Par Sabah Rahmani, Marc Dozier, Pierre Rabhi
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Sabah Rahmani, Marc Dozier, Pierre Rabhi

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Penser l'écologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Paroles des peuples racines par Sabah Rahmani, Marc Dozier, Pierre Rabhi

Commenter ce livre

 

Paroles des peuples racines

Sabah Rahmani

Paru le 27/08/2025

230 pages

Actes Sud Editions

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330202514
9782330202514
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.