Paroles des peuples racines

Ce livre réunit la voix de dix-neuf représentants de peuples racines venus de tous les continents. Ils sont papou, massaï, pygmée, peul, touareg, sami, kanak, kayapó, mapuche... et témoignent tous d'une sagesse et d'une volonté d'agir en faveur de l'humain et de la nature. Les mouvements autochtones fleurissent depuis une trentaine d'années, mobilisés aux côtés d'associations, de scientifiques, de citoyens, de personnalités et de quelques politiques, pour faire reconnaître leurs droits, leurs cultures et leurs savoirs ancestraux. Nous avons tout à apprendre d'eux : gardiens de connaissances millénaires en matière d'écologie et de sciences traditionnelles, ils offrent une place prépondérante au vivant et à l'harmonie sociale. Et si penser le monde de demain puisait ses sources dans les racines de l'humanité ?