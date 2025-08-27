Inscription
Le bonheur dans le crime

Jules Amédée Barbey d'Aurevilly

Partenaires d'escrime, la mystérieuse Hauteclaire Stassin et le comte de Savigny tombent éperdument amoureux. Aussi, lorsque le rang social du comte le contraint à épouser une autre femme, les deux amants décident d'éliminer l'encombrante rivale. Mais peuvent-ils vraiment vivre heureux dans le crime ? Vivement décriée à sa parution, la nouvelle la plus scandaleuse du recueil Les Diaboliques est un véritable joyau cynique qui consacre le vice contre la vertu. Le Bonheur dans le crime est suivi de La Vengeance d'une femme. Dossier pédagogique 4e - La fiction pour interroger le réel.

Par Jules Amédée Barbey d'Aurevilly
Chez J'ai lu

|

Auteur

Jules Amédée Barbey d'Aurevilly

Editeur

J'ai lu

Genre

Collège

Le bonheur dans le crime

Jules Amédée Barbey d'Aurevilly

Paru le 27/08/2025

128 pages

J'ai lu

3,00 €

9782290428689
