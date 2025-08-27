Parce qu'ils ont vécu follement, d'ombres et de lumière, il fallait un roman pour raconter, au plus près, Jacques Brel (1929-1978) et Paul Gauguin (1848-1903). Et les saisir, par-delà le temps, dans le décor de leur ultime échappée : les Marquises. Un exil somptueux et mystérieux, entre poésie et illusions insulaires, choisi par ces artistes afin de les aider à transcender la mort, et retrouver l'espérance. Dans ce roman, où tout est vrai, Marie Lebey se joue avec virtuosité de la fiction. Elle imagine des personnages - une grand-mère belge, un académicien sensible à la beauté des jeunes vahinés, un étudiant en quête d'horizons - et nous embarque pour une traversée au long cours. C'est ainsi que, dans leurs éclats et fêlures, se révèlent deux têtes brûlées, Paul et Jacques, qui se moquaient des curés alors que la quête de Dieu hantait leur travail, deux créateurs fascinés par les femmes. Brel et Gauguin : génies torturés, uniques et inoubliables. Romancière, Marie Lebey a publié plusieurs livres, notamment chez Léo Scheer : Oublier Modiano (2011), Mouche' (2012) et La Valeur des rêves (2023).