La chambre aux papillons

Dans la campagne du Suffolk, Admiral House trône. C'est la maison de famille de Posy Montague, l'endroit où elle a passé son enfance à courir après les papillons avec son père, avant d'y élever ses propres enfants. A près de soixante-dix ans, elle doit pourtant se résoudre à se séparer de cette demeure qui a abrité ses joies et ses peines. Mais la réapparition soudaine de Freddie, l'amour de jeunesse qui lui a brisé le coeur cinquante ans auparavant, bouleverse tout. Car il se pourrait bien qu'Admiral House n'ait pas encore dévoilé tous ses secrets. Une captivante fresque multigénérationnelle, combinant personnages inoubliables et révélations déchirantes. Absolument enchanteur. Préparez-vous à être intrigué, ému aux larmes et transporté. Lancashire Evening Post. Traduit de l'anglais (Irlande) par Elisabeth Luc.