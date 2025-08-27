Les fantômes de la rue Freta Dans ce roman graphique, l'auteur Jérémie Dres enquête sur le destin de sa famille : sa grand-tante Sonia restée à Varsovie dans l'enfer du ghetto, sa grand-mère qui échappe miraculeusement à la déportation à Paris, et son aïeul parti aux Etats-Unis en passant les barrières d'Ellis Island. En partant de cartes postales, de lettres, d'adresses et de photos, Jérémie nous raconte la condition des juifs au XXème siècle, les choix impossibles qui étaient les leurs, face aux différents périls qui se dressent sur leur route. Avec cette enquête intime, Jérémie Dres nous donne à voir, à entendre, et à sentir la vie dans le ghetto de Varsovie, ce qu'était la culture ashkénaze, les choix que les familles ont dû faire, au fur et à mesure de l'encerclement et des rafles au sein d'une grande capitale européenne. En mêlant la quête personnelle et historique, il fait de son histoire, notre histoire à tous. Menée avec rythme et curiosité, cette quête nous fait aussi rencontrer ceux et celles qui font vivre aujourd'hui la mémoire de la Shoah, au Jewish Historical Institute de Varsovie, au Mémorial de la Shoah à Paris, à Yad Vashem en Israël, ou au département des Archives d'Ellis Island à New York... Le livre a d'ailleurs reçu le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Une oeuvre nécessaire. Quelques mois avant sa mort, le grand Historien de la destruction des juifs, Raul Hilberg répondait au journaliste du Monde qui lui demandait ce qu'il restait encore à apprendre sur la Shoah. Il insistait sur la nécessité de multiplier des recherches à l'échelle locale, en particulier en Europe de l'Est, afin de "resserrer la focale sur des communautés de petites tailles, pour cerner au plus près l'histoire des individus" . C'est ce fait Jérémie Dres, en explorant son histoire familiale.