Cafégraphie

Mélody Denturck, Anne Caron

ActuaLitté
Anne Caron, Meilleure Ouvrier de France Torréfactrice et présidente de la Maison Caron, vous emmène à la découverte du monde du café, de façon simple et ludique : comment prépare-t-on un expresso dans les règles de l'art ? Quel est le rôle joue la torréfaction ? Comment cueille-t-on le café ? Les arômes et les goûts, quelle importance pour l'équilibre du café ? Comment le conserve-t-on ? Mais aussi quelle eau faut-il choisir ? Comment extrait-on le café ? Des secrets de la torréfaction en passant par les techniques de préparation du café, son histoire, ses utilisations en cuisine ou encore ses propriétés insoupçonnées, Anne Caron vous livre ses anecdotes et partage sa passion pour cet élixir envoûtant. En un clin d'oeil, devenez incollable !

Par Mélody Denturck, Anne Caron
Chez Hachette

|

Auteur

Mélody Denturck, Anne Caron

Editeur

Hachette

Genre

Café

Paru le 10/09/2025

128 pages

19,95 €

ActuaLitté
