#Essais

La vie à portée de main

Christophe Galfard

ActuaLitté
Avec La Vie à portée de main, Christophe Galfard nous entraîne dans un voyage vertigineux à travers le temps et l'espace pour explorer l'évolution de la vie et la place de l'humanité dans l'univers. Alliant rigueur scientifique et narration captivante, il dresse le grand récit du vivant, de l'apparition mystérieuse des premières formes de vie jusqu'à son existence possible ailleurs dans le cosmos, en passant par sa complexification sous l'effet des lois de Darwin, le développement de vastes réseaux interconnectés d'échanges d'énergie et des gènes et les (nombreuses) extinctions de masse qui ont précipité la biosphère dans le chaos. En nous plongeant dans la bouillonnante intimité d'une cellule, il questionne la définition même de la vie et montre que nous sommes le fruit d'une histoire longue, celle de notre planète. Une ode à la curiosité et à l'émerveillement, qui nous invite à redécouvrir la beauté et la fragilité de tous les êtres vivants sur Terre.

Par Christophe Galfard
Chez Albin Michel

|

Auteur

Christophe Galfard

Editeur

Albin Michel

Genre

Sciences de la vie

La vie à portée de main

Christophe Galfard

Paru le 27/08/2025

576 pages

Albin Michel

22,90 €

ActuaLitté
9782226489517
© Notice établie par ORB
