Après ce sera trop tard

"Tu verras quand t'en auras", "tu le regretteras si t'en as pas", "tu vas passer à côté de l'essentiel" ... Autant d'injonctions que doivent affronter les femmes en âge de procéer aujourd'hui. Dans ce roman graphique intime, l'autrice nous embarque dans un voyage introspectif et politique en interrogeant son propre désir d'enfant et ses ambivalences. Est-ce que je veux des enfants ? Comment se projeter dans la maternité quand on est célibataire ? Est-ce que je veux élever un enfant solo dans un monde qui part à vau l'eau ? Vais-je regretter mes choix ? Et si ne pas savoir pouvait aussi être une réponse ? Cet ouvrage engage une réflexion collective sorore autour de ce sujet intime souvent tabou et chargé émotionnellement.